La top model brasiliana tra le testimonial di 'Victoria's Secret'

(LaPresse) Taglia il traguardo dei 40 anni la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio. Con origini italiane da parte di padre, è famosa soprattutto per essere stata dal 2004 al 2017 una delle testimonial di ‘Victoria’s Secret con altre top del suo Paese come Giselle Bundchen e Adriana Lima. Ha sfilato per le più importanti case di moda, ed è stata anche tra le protagoniste nel 2003 del Calendario Pirelli, fotografata da Bruce Weber. Madre di due figli avuti da un imprenditore californiano, ha da poco terminato una relazione durata due anni con lo stilista milanese Nicolò Oddi. Ma la bella Alessandra sembra aver già trovato un nuovo fidanzato: il fortunato è un modello di Los Angeles.

