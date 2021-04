La supermodel di casa Kardashian regala scatti splendidi dalla sua villa di Palm Beach

E’ la supermodel di casa Kardashian. Kendall Jenner delizia i suoi follower su Instagram con uno scatto dalla sua villa di Palm Beach, in cui la splendida sorellastra di Kim appare in tutta la sua bellezza, in bikini e stivali da cowboy, che danno alla foto un tocco inequivocabilmente ‘Born in the Usa’. La 25enne è sentimentalmente legata al giocatore di basket Nba dei Phoenix Suns, Devin Booker, e le cose tra loro andrebbero a gonfie vele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata