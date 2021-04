Emily Ratajkowski si inchina alla modella russa: "Sei la regina"

Irina Shayk manda in tilt Instagram. La modella russa posta su Instagram una serie di scatti in anteprima di una campagna di intimo di un noto brand della moda. La 35enne modella russa, munita di mascherina, in cui indossa solo un sensualissimo capo di lingerie che lascia poco all’immaginazione, con claze autoreggenti a fasciare le sue chilometriche gambe. E nei commenti al post la ex di CR7 e Bradley Cooper incassa i complimenti di colleghe celebri come Linda Evangelista, che le invia cuori, Emily Ratajkowski che si inchina alla bellezza di Irina, scrivendo: “O Mio Dio, la Regina”, mentre Elisabetta Canalis esclama: “bellissima”.

