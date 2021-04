Lady Icardi infiamma ancora una volta i follower con uno scatto mozzafiato

Se è vero che il sole bacia i belli, Wanda Nara potrebbe abbronzarsi in meno di una giornata. Lady Icardi infiamma ancora una volta i suoi oltre sette milioni e mezzo di follower con uno scatto ad alto tasso erotico: stradiata su un lettino nel giardino della sua villa di Parigi, in posizione prona, prende la tintarella mettendo in mostra le curve perfette e un lato b da urlo. E i fan vanno in delirio.

