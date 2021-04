Qualcuno la critica per le sue foto osé, lei replica: "Continuerò a fare ciò che voglio". E realizza asciugamani con un'immagine hot

“Nessuno ti prenderà mai sul serio se continuerai a postare foto con la scollatura”. Non è la prima volta che una star dei social deve affrontare gli hater, ma Paige Spiranac, golfista professionista di 28 anni, questa volta ha deciso di farlo con “sensuale” ironia. Dopo essere stata criticata (di nuovo) per una foto piuttosto osé che, a dire del critico di turno, mostrava ben altro rispetto al suo talento sportivo, Paige ha deciso di replicare a modo suo, creando cioè una linea di asciugamani con l’immagine criticata, in edizione limitata, in vendita alla modica cifra di 24,95 dollari. Nella foto la sexy golfista statunitense mostra un décolleté da urlo. “Continuando a fare ciò che voglio, ho realizzato qualche asciugamano con questa immagine e altri ispirati al “The Masters” (uno dei quattro tornei major, cioè i più importanti, del circuito golfistico professionistico, ndr). Linkate in bio se volete comprarlo, o per gli hater per asciugare le loro lacrime”. Hole in one. Palla in buca al primo colpo.

