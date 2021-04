Nuovo Instagram Reel per la showgirl, che diverte con autoironia. E i follower impazziscono

Non solo fascino e bellezza, ma tanta, tanta ironia. In questo caso autoironia. Il che la rende ancora più affascinante. Da un po’ di tempo Elisabetta Canalis ama giocare con i follower postando “Instagram Reels“, brevi video che consentono di esprimersi in modo creativo. Cambi d’abito con uno schiocco di dita, scenari diversi in meno di un secondo… e così via. Nell’ultimo Instagram Reel, Eli si presenta davanti alla telecamera in versione “casual”: spettinata, struccata, con un giaccone informe e gli occhiali da vista. Ma, con un semplice svolazzo della mano, la showgirl si trasforma nella bomba sexy che tutti i suoi fan ammirano da più di 20 anni. Applausi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

