Travolgente la Miss in tenuta ginnica minimal

La notte porta consiglio ma non sempre. Per lo meno non sempre buoni consigli. Quando prima di andarsi a coricare arriva sommesso l’augurio di un dolce riposo da Claudia Ruggeri in tenuta ginnica minimal e posa accattivante allora il risveglio dei sensi con ogni buona ragione. E’ il tormento, pare, sollevato dall’ultimo post Instagram della Miss di Avanti Un Altro, un esercito di fans innamorati (senza distinzioni di genere) e una valanga di like per ogni foto pubblicata. Tutti meritati per un talento della TV di Bonolis che oltretutto dal punto di vista fisico dà filo da torcere alle ventenni. Trentasette le primavere della showgirl con la passione social, un entusiasmo, un sex appeal e un umorismo incontenibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

