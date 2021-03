Sul suo profilo Instagram la foto durante un safari in Sud Africa

Foto in bikini e alle spalle un elefante: Ines Trocchia pubblica una nuova immagine sul suo profilo Instagram e scatena i fan. La modella e influencer si fa ritrarre durante un safari in Sud Africa. Chi la segue manda like a ripetizione, l’elefante prosegue indifferente per la sua strada.

