Foto Instagram Lady Gaga

A inviarglielo il fidanzato Michael Polansky

Lady Gaga festeggia il compleanno a Roma, dove si trova per le riprese del film ‘House of Gucci’, e riceve un gigantesco mazzo di fiori dal fidanzato. “Quando il tuo ragazzo ti manda tutti i fiori a Roma per il tuo compleanno. Ti amo tesoro, non vedo l’ora di essere a casa con te e i cani, è tutto ciò che ho bisogno” ha scritto su Instagram Lady Gaga. A inviarglielo il fidanzato Michael Polansky.

