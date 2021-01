La ragazza doveva partecipare a 'La Pupa e il Secchione' ma Ruffini - a suo dire - l'avrebbe tagliata fuori

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sarebbero lasciati a causa di un tradimento. A lanciare la bomba è la presunta amante del conduttore de "La pupa e il secchione", al via martedì 7 gennaio. "Mi avevano mandato il pre-contratto da firmare, ma all’ultimo minuto non ero più nel cast, senza motivo", rivela Vanya Stone che poi denuncia: "Chissà perché, forse qualcuno aveva la coda di paglia… che raccontassi della nostra relazione mentre stava con Diana Del Bufalo o dei giochini perversi che proponeva alle mie amiche…". Una relazione clandestina che le avrebbe chiuso le porte di "Italia 1". Per sostenere la sua versione Vanya Stone pubblica anche alcune foto "intime" di lei e Ruffini.Per ora nessuna replica da parte del conduttore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata