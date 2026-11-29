Un incendio è divampato in un magazzino situato nei pressi di alcuni impianti di stoccaggio di petrolio sull’isola di Tsing Yi, situata a metà strada tra l’isola di Hong Kong e il suo aeroporto principale di Chek Lap Kok. I vigili del fuoco stanno cercando di arginare le fiamme. Le autorità di Hong Kong lo hanno classificato come incendio di categoria 3, ovvero grave. Finora, secondo quanto riferito, non si registrano vittime.