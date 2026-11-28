Home > Foto > Sudafrica, “hotel” in legno per studiare le api solitarie e riavvicinare i cittadini alla natura – Le foto

A Johannesburg e Città del Capo, centinaia di volontari partecipano al progetto UrbanBEE ospitando piccoli “hotel per api” in legno. Celia Haupt, una delle volontarie, osserva le api solitarie che abitano queste strutture. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: raccogliere dati scientifici su come le aree urbane influenzino la diversità di questi insetti e riavvicinare i cittadini alla natura attraverso l’osservazione quotidiana degli impollinatori.