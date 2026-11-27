Marc Marquez ha scelto di scendere di sella all’apice del trionfo, chiudendo il cerchio di una carriera da record consacrata domenica scorsa in Portogallo, a Portimao, con il decimo titolo iridato da mettere in bacheca. Quanto basta per superare un mito come Valentino Rossi per Mondiali vinti e appaiare un altro ‘guru’ dei motori come Giacomo Agostini, per titoli conquistati nella classe regina (otto). Marc Marquez ha deciso di dire basta perché non aveva più nulla da chiedere al suo talento, al suo orgoglio, alla sua fame da cannibale ma soprattutto al suo fisico martoriato dagli infortuni che lo hanno reso ancora più forte. Dopo il Gp di Valencia di domenica prossima, a 33 anni il ragazzo di Cervera spegnerà il motore delle sue emozioni più vibranti dopo 18 anni vissuti intensamente, al massimo delle sue forze, stupendo il mondo del motociclismo che stregò fin dal suo debutto.