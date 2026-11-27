Dopo essere scampato alla morte nel suo primo tentativo di raggiungere l’Europa, Baye Coura Diop non ha rinunciato al sogno di partire. Il 23enne senegalese racconta di essere rimasto alla deriva per oltre due settimane nell’Oceano Atlantico quando la piroga su cui viaggiava, carica di migranti diretti alle Isole Canarie, perse l’orientamento. Per sopravvivere, dice di aver bevuto soltanto acqua di mare.

Le successive due partenze si sono concluse prima ancora di lasciare il Paese: in entrambi i casi Diop è riuscito a evitare all’ultimo momento i controlli delle autorità senegalesi. Oggi, però, è pronto a tentare ancora. Ha già versato il denaro richiesto dai trafficanti e aspetta soltanto di conoscere la data della traversata.

Nonostante gli ingenti investimenti europei destinati a contenere i flussi migratori dall’Africa occidentale, molti giovani senegalesi continuano a vedere nella partenza l’unica possibilità concreta per trovare un lavoro stabile e migliorare le proprie condizioni di vita.