La Juventus cala il poker nella serata di Europa League 2026/27 e si avvicina alla qualificazione diretta. Nel match del quinto turno i bianconeri hanno superato l’Omonia Nicosia per 4-1 allo Stadium. Ciprioti avanti con il gol di Satka al 15′ ma la squadra di Spalletti reagisce. Cambiaso firma l’1-1 al 37′ poi Ekhator sigla il sorpasso prima dell’intervallo (43′). Nella ripresa Conceicao realizza il terzo gol bianconero (68′), poi c’è gloria anche per Boga (73′). La Juventus, alla quarta vittoria nella competizione, sale a 13 punti in classifica.
Europa League, la Juve travolge l’Omonia Nicosia 4-1 – Le foto
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