A Nairobi, il 29enne Paul Mwangi, noto come Deejay Boboss, sorprende il pubblico con una console artigianale realizzata con legno e materiali di recupero. Appassionato di elettronica fin da bambino, ha trasformato oggetti di scarto in uno strumento musicale unico, diventando una piccola celebrità locale.

Le sue esibizioni attirano folle di curiosi e rappresentano un esempio di creatività e riscatto personale. Nonostante il successo, Boboss resta legato alla console che ha costruito con le proprie mani e che gli ha permesso di cambiare vita.