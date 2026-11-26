Rimonta del Milan al Pireo, dove i rossoneri sono passati dal doppio svantaggio al 4-2 contro l’Olympiacos nella quinta giornata della fase campionato di Europa League. La squadra di Ruben Amorim, sotto 1-0 all’intervallo per un’autorete di Mike Maignan al 31′, ha incassato il raddoppio di Jota Silva al 49′. La reazione milanista è stata però immediata: al 56′ Omari Hutchinson ha riaperto la partita con una grande azione personale, al 63′ Alphadjo Cissé ha firmato il pareggio di testa su assist dello stesso Hutchinson. Il sorpasso è arrivato al 71′ con Christian Pulisic, entrato nella ripresa, bravo a finalizzare al volo un altro cross di Hutchinson. Nel finale il Milan ha difeso il vantaggio, sfiorando anche il quarto gol con Pulisic. Al 94′ il risultato è di 3-2 per i rossoneri, con quattro minuti di recupero concessi. Nel finale, Diego Moreira la chiude a segno al 90’+5 su assist di Pulisic.