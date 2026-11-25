“C’è una linea che non va oltrepassata. Quella del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna”. È il messaggio con cui il Gruppo FS rinnova, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il proprio impegno nel contrastare ogni forma di violenza, abuso e discriminazione di genere. Si tingono di rosso le facciate di trenta stazioni ferroviarie, da Nord a Sud Italia, insieme alla sede centrale di FS dove le donne e gli uomini del Gruppo posizionano simbolicamente delle scarpette rosse a testimonianza di un impegno condiviso contro la violenza di genere.