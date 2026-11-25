In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre 2026, un’attivista del movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno ha manifestato a Roma davanti alla sede di un evento collegato agli Stati Generali della Natalità. L’iniziativa di protesta è stata organizzata per contestare le politiche e i messaggi promossi nell’ambito del dibattito sul calo delle nascite, rivendicando invece maggiore attenzione ai diritti delle donne, all’autodeterminazione e alla lotta contro ogni forma di violenza di genere.
Roma, protesta di Non Una Di Meno durante gli Stati Generali della Natalità – Le foto
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