In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre 2026, un’attivista del movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno ha manifestato a Roma davanti alla sede di un evento collegato agli Stati Generali della Natalità. L’iniziativa di protesta è stata organizzata per contestare le politiche e i messaggi promossi nell’ambito del dibattito sul calo delle nascite, rivendicando invece maggiore attenzione ai diritti delle donne, all’autodeterminazione e alla lotta contro ogni forma di violenza di genere.