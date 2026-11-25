“Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto che mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile”. Con queste parole in un breve video sui canali Fisi, Federica Brignone ha annunciato il suo ritiro dalle gare a causa del persistere dei dolori alla gamba operata. “Però mi piacerebbe riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo, per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando, a presto”, ha aggiunto.