Circa un migliaio di studenti si è riunito alla Sapienza per ricordare Alessandro Ingusci, il 58enne trovato morto nella tenda in cui viveva. La manifestazione, promossa dal collettivo Cambiare Rotta, ha visto interventi dedicati ai temi del diritto all’abitare e alle politiche dell’ateneo.

Al termine del presidio, una parte dei partecipanti ha raggiunto il Rettorato in corteo, entrando temporaneamente nell’edificio dopo il danneggiamento di una vetrata. La mobilitazione è poi proseguita verso Disco Lazio. Un nuovo appuntamento è stato annunciato per le ore 18.