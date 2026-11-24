Gli International Emmy Awards 2026 hanno celebrato a New York le migliori produzioni televisive internazionali, con Michael Urie alla conduzione della serata.
Tra i riconoscimenti speciali, Bela Bajaria ha ricevuto il Founders Emmy, consegnato da Keri Russell, mentre Gerhard Zeiler è stato insignito del Directorate Award da David Zaslav.
Sul red carpet hanno sfilato numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, tra cui Bárbara Mori, Jay Pharoah, Constance Zimmer e la vincitrice Mona Mina Leon.
Proprio Leon ha conquistato il premio per la migliore interpretazione femminile grazie a Holy Sh!t, serie fiamminga che racconta la storia di una giovane donna affetta dalla sindrome di Tourette. Il premio per la migliore interpretazione maschile è andato invece a Bobby Schofield per Unforgivable, dramma televisivo sulle conseguenze di un abuso all’interno di una famiglia.
Gli International Emmy Awards, organizzati dall’International Academy of Television Arts & Sciences, premiano ogni anno l’eccellenza della produzione televisiva realizzata al di fuori degli Stati Uniti. Secondo il presidente e CEO Bruce L. Paisner, i vincitori del 2026 rappresentano il talento e l’ambizione che continuano a rinnovare la narrazione televisiva a livello globale.