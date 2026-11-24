Il celebre Sue, il più famoso esemplare di Tyrannosaurus rex esposto al Field Museum di Chicago, ha indossato un cappello di Babbo Natale nell’ambito della tradizionale iniziativa natalizia del museo. L’evento, giunto alla sua terza edizione, vede alcuni dei giganti preistorici della collezione vestirsi a festa per celebrare il periodo delle festività.

Accanto a Sue, anche Sobek lo spinosauro, Máximo il titanosauro e il gigantesco Quetzalcoatlus sono stati decorati con i caratteristici copricapi rossi e bianchi. I visitatori potranno ammirare i dinosauri in versione natalizia per tutto il periodo delle feste e fino all’inizio del nuovo anno.