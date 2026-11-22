Verstappen trionfa a Las Vegas davanti alle McLaren di Norris e Piastri, conquistando la sua 75ª vittoria in Formula 1 e la terza nella storia del GP disputato sulla Strip. L’olandese della Red Bull ha dominato una gara ricca di colpi di scena, con 35 cambi di leadership e 352 sorpassi.

Alle sue spalle hanno chiuso Norris e Piastri, autore di una straordinaria rimonta dalla 17ª posizione in griglia. Quarto posto per il campione del mondo Kimi Antonelli, protagonista di un acceso duello con Verstappen nella fase centrale della corsa.

La gara è stata segnata anche dalla sfida tra Verstappen e George Russell, che dopo aver lottato a lungo per le prime posizioni è finito contro le barriere a tre giri dalla conclusione, chiudendo soltanto nono.

Giornata complicata per la Ferrari: Lewis Hamilton, penalizzato di dieci secondi e coinvolto in un contatto con Charles Leclerc, ha terminato al settimo posto. Con questo successo, Verstappen conferma il suo grande momento di forma, ottenendo la quarta vittoria nelle ultime sei gare del campionato.