Una sfida ricca di gol ed emozioni quella tra Atalanta e Inter, che si conclude con un incredibile 4-4. Nel posticipo della 12esima giornata di Serie A, la formazione bergamasca rimonta i nerazzurri e strappa un punto al termine di una partita spettacolare. Protagonista assoluto Esposito, autore di una tripletta con le reti al 16’, al 32’ e al 52’. A completare il bottino dell’Inter è il rigore realizzato da Sucic al 76’. La Dea, però, non si arrende e risponde con Elmas al 35’, la doppietta di De Ketelaere, a segno al 72’ e all’80’, e il penalty trasformato da Kessie al 91’. L’Inter sale a 29 punti, ma perde il secondo posto a favore della Roma e scivola a tre lunghezze dalla Lazio capolista. Alle sue spalle si avvicina anche il Milan, quarto e ora distante appena due punti. L’Atalanta di Sarri raggiunge invece quota 14 punti, portandosi al dodicesimo posto.