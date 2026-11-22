La regina Camilla è stata protagonista di un momento particolarmente cordiale con Geri Halliwell-Horner durante una cerimonia organizzata per celebrare i giovani autori del Commonwealth presso St James’s Palace, a Londra.

La sovrana, che ricopre il ruolo di vicepresidente della Royal Commonwealth Society, ha accolto vincitori e finalisti del Queen’s Commonwealth Essay Competition, uno dei più importanti concorsi letterari dedicati ai giovani dei Paesi del Commonwealth. Per l’occasione, l’ex Spice Girl, oggi ambasciatrice dell’organizzazione, ha letto alcuni passaggi tratti da uno dei testi premiati.

Prima dell’inizio della cerimonia, Camilla e Halliwell-Horner si sono incontrate nella Sala del Trono, salutandosi con grande calore. Dopo il tradizionale scambio di baci sulle guance, la cantante ha abbracciato affettuosamente la regina, dando vita a una scena spontanea e insolita per un evento reale.

Durante la conversazione, Geri ha raccontato di essere entusiasta di partecipare nuovamente all’iniziativa, osservando come la qualità dei racconti presentati dai giovani concorrenti continui a crescere anno dopo anno.