Lo spagnolo è il più giovane di sempre ad aggiudicarsi il Masters e le quattro prove dello Slam

Carlos Alcaraz supera in due set il numero uno del mondo Alexander Zverev e per la prima volta in carriera si aggiudica le Atp Finals, diventando il quarto giocatore nella storia dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic – ma il più giovane a riuscirci – ad aggiudicarsi il Masters e le quattro prove dello Slam. Nella finale disputata all’Inalpi Arena di Torino il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) in due ore e due minuti di gioco.