Diventare madre durante la lavorazione di Hexed ha offerto a Hailee Steinfeld una nuova prospettiva sul rapporto tra genitori e figli. L’attrice, protagonista vocale del nuovo film d’animazione Disney+, interpreta Billie, un’adolescente che scopre di possedere poteri magici e intraprende un’avventura insieme alla madre Alice.

Steinfeld, che quest’anno ha avuto il suo primo figlio con il giocatore NFL Josh Allen, ha raccontato alla première europea di Londra che la maternità le ha fatto comprendere meglio le preoccupazioni e l’istinto protettivo dei genitori. Se prima si identificava soprattutto con il punto di vista della figlia, oggi vede con maggiore chiarezza le ragioni dietro regole e limiti imposti dalle madri.

L’attrice ha sottolineato come il film affronti i temi della crescita personale, dell’accettazione delle proprie diversità e della forza dei legami familiari. Secondo Steinfeld, accettare di non avere sempre tutte le risposte aiuta a vivere con maggiore serenità.

Nel cast figura anche Rashida Jones, che presta la voce ad Alice. L’attrice ha evidenziato come la costante preoccupazione per il benessere dei figli sia parte integrante dell’essere madre, aggiungendo che il film invita ad avere fiducia in se stessi e nel proprio valore.