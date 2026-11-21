Carlos Alcaraz è il primo finalista delle Atp Finals di Torino. Il tennista spagnolo ha battuto in rimonta Ben Shelton con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (1) in due ore di gioco dominando il tie-break che ha deciso la partita, facendo centro al primo match point con una splendida risposta, imprendibile per lo statunitense. In finale il murciano affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, in programma questa sera.