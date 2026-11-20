Da Milano a Torino, da Firenze a Napoli: in corteo nella Capitale anche Schlein, Conte e Avs

È il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del governo, che secondo il sindacato “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. Con lo slogan “Il futuro è adesso”, la mobilitazione coinvolge per l’intera giornata i lavoratori dei settori pubblici e privati, con iniziative in circa 100 piazze italiane. Al centro della protesta le richieste di salari e pensioni più alti, lavoro sicuro e dignitoso, una sanità pubblica più forte, il diritto allo studio e alla casa, oltre alla richiesta di maggiori investimenti per la pace e non per il riarmo.