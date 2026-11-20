Tappeto nero e atmosfera da grande première a New York per il debutto di “Melania: The Series”, la nuova docuserie di Prime Video dedicata alla vita di Melania Trump. L’ex modella e first lady ha partecipato all’evento di lancio della miniserie in due parti, che offre uno sguardo personale sul suo percorso pubblico e privato.

Nel corso della serata, Melania Trump ha spiegato che la produzione consentirà al pubblico di conoscere meglio i valori che guidano la sua vita. «Vedrete le mie convinzioni, i miei principi, ciò che penso della fiducia familiare, ma anche dell’orgoglio e dell’onore», ha dichiarato ai giornalisti presenti.

La first lady ha inoltre sottolineato come, nonostante sia da anni sotto i riflettori, esistano ancora molte percezioni errate sul suo conto. Secondo Trump, l’attenzione del pubblico e dei media si concentra spesso su aspetti superficiali, mentre il suo lavoro e le sue attività ricevono minore considerazione. «Se vedessero ciò che faccio, penso che sarebbe molto più importante», ha affermato.

La docuserie, disponibile da venerdì sulla piattaforma streaming, segue Melania Trump mentre si prepara a tornare nel ruolo di first lady dopo il secondo insediamento del presidente Donald Trump nel 2025. Il primo episodio è dedicato ai temi della famiglia e della fiducia, mentre la seconda parte, intitolata “Pride and Honor” (“Orgoglio e onore”), approfondisce le responsabilità e gli impegni legati al ruolo istituzionale.