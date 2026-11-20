Sarà un abete argentato proveniente da Terranova di Pollino, in provincia di Potenza, a decorare quest’anno Piazza San Pietro in occasione delle festività natalizie. L’albero, alto 24 metri, dovrebbe arrivare in Vaticano giovedì mattina, per essere successivamente collocato accanto all’obelisco.

La pianta è stata prelevata dalla foresta di Cugno dell’Acero, all’interno del Parco Nazionale del Pollino. Considerata la difficoltà di raggiungere la zona, il trasporto fino a San Paolo Albanese è stato effettuato con un elicottero. Da qui l’abete proseguirà il suo viaggio via terra verso Roma. A donarlo al Vaticano è stato il Comune di Terranova di Pollino.

L’appuntamento per l’accensione delle luminarie è fissato per il 7 dicembre alle ore 17:30. La cerimonia di Piazza San Pietro sarà trasmessa in diretta anche a Gubbio, in Umbria, dove nello stesso momento verranno illuminate le tradizionali installazioni natalizie sulle pendici del Monte Ingino.

L’abete sarà decorato con addobbi in ceramica realizzati da laboratori che coinvolgono bambini ricoverati negli ospedali italiani, un’iniziativa che unisce la tradizione natalizia alla solidarietà.

Al termine delle festività, inoltre, il legno dell’albero non andrà sprecato, ma sarà destinato a progetti di carattere sociale e artistico.