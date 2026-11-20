In occasione della sua visita a Singapore per il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la principessa Aiko del Giappone ha preso parte a una cerimonia simbolica presso il Giardino Giapponese dei Jurong Lake Gardens, dove ha messo a dimora un albero commemorativo.

La specie scelta è il Fukugi, conosciuto anche come “Albero della Felicità”, una pianta sempreverde diffusa in diverse regioni dell’Asia orientale e sud-orientale, con una particolare presenza nelle isole Ryukyu e a Okinawa, in Giappone.

Il National Parks Board (NParks) di Singapore sottolinea come il Fukugi sia rinomato per la sua chioma densa e persistente, la straordinaria longevità e la capacità di resistere a venti intensi e alle condizioni tipiche delle aree costiere.

La messa a dimora dell’albero assume un forte valore simbolico: oltre a richiamare la tradizione culturale e botanica giapponese, rappresenta ideali di forza, continuità e amicizia duratura, a testimonianza del solido rapporto che unisce Singapore e il Giappone da sei decenni.