Ben Shelton fa un passo avanti importante verso le semifinali delle Atp Finals di Torino. Nel match inaugurale della terza giornata del Gruppo John McEnroe, l’americano n.3 del ranking ha battuto in due set lo spagnolo Rafael Jodar (n.8) con il punteggio di 7-6 (8), 7-5 in 2 ore e 7 minuti. Il 24enne mancino di Atlanta, Georgia, quest’anno vincitore di quattro titoli e finalista allo Us Open, alla seconda presenza alle Finals, ha chiuso il match con tre ace consecutivi che non hanno lasciato scampo allo spagnolo. “Alla fine ero stanchissimo, mi sono dovuto affidare al servizio, ma sono felice – ha commentato immediatamente dopo la partita Shelton -. Però voglio anche riconoscere il valore del mio avversario, che di questi tempi non era ancora nei primi 100 al mondo”. Con la seconda vittoria in tre partite, Shelton è ad un passo dal raggiungere le semifinali del torneo.

Alexander Zverev chiude da imbattuto la fase a gironi delle Atp Finals di Torino. Nell’ultimo match odierno, il tennista tedesco numero 1 del Mondo ha battuto in due set il francese Arthur Fils (n.6) con il punteggio di 6-4, 7-6 (6). Nel tiebreak Zverev ha sciupato ben 5 match point consecutivi prima di chiudere alla sesta occasione. Il tedesco chiude al primo posto il girone, con lui passa in semifinale anche l’americano Ben Shelton promosso grazie al ko di Fils. Domani l’ultima giornata dell’altro girone con le sfide tra Alcaraz e Cobolli e tra Medvedev e Tiafoe da cui si conoscerà il quadro delle semifinali.