Home > Foto > Il re britannico Carlo III e la regina Camilla celebrano i 100 anni della Royal Ballet School a Buckingham Palace – Le Foto

Re Carlo III (patrono della scuola) e la Regina Camilla, affiancati dalla Duchessa di Gloucester e da Lady Sarah Chatto (presidente della scuola) partecipano ad un ricevimento a Buckingham Palace a Londra per celebrare i 100 anni della Royal Ballet School.

Il Re e la regina hanno incontrato gli allievi della scuola e assistito a un’esibizione di danza durante il ricevimento.

Nel 2026, la Royal Ballet School celebra 100 anni di impegno nella formazione delle nuove generazioni. Con una tradizione fondata sull’eccellenza e un futuro incentrato sull’ampliamento delle opportunità e dell’accesso, la Royal Ballet School rimane in prima linea nel plasmare il prossimo secolo di balletto classico.