Home > Foto > Entusiasmante asta dal vivo di cimeli cinematografici e televisivi e di opere d’arte animata a Londra – Le Foto

Propstore presenta a Londra l’entusiasmante asta dal vivo di cimeli cinematografici e televisivi e di opere d’arte animata che si terrà dal 4 al 6 dicembre.

All’asta oltre 1.400 pezzi tra oggetti di scena originali, costumi, materiali di produzione di film e serie TV (oltre 1.100 lotti) e più di 300 opere di arte dell’animazione per una stima di circa 10 milioni di sterline.

I lotti di punta saranno La Batpod e il costume di Batman di Christian Bale (The Dark Knight), il cappello fedora e la frusta di Indiana Jones, la spada Longclaw di Jon Snow e il Book of the Dead de La Mummia (1999) E’ possibile la partecipazione in presenza presso Bafta oppure fare offerte per telefono o tramite offerte in assenza.