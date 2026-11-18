A Londra la premiere con gli attori della serie ‘Blade Runner 2099’, un nuovo ed emozionante capitolo dell’iconico universo di Blade Runner. Tutti gli otto episodi di questa attesissima miniserie debutteranno il 25 novembre 2026, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, Los Angeles è rinata, ma non grazie all’umanità. Cora, una fuggitiva, assume un’ultima identità in un estremo tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen, un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro fragile città.

Nel cast principale della serie figurano, accanto alle protagoniste Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) e Hunter Schafer (Euphoria), Dimitri Abold (Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy). Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Nell – Rinnegata), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga) e Maurizio Lombardi (Ripley) figurano come guest star della serie in ruoli ricorrenti.

Silka Luisa è showrunner, creatrice della serie, ed executive producer. Ridley Scott, i co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson, il Presidente di Alcon Television Ben Roberts, Steven Johnson, David W. Zucker e Clayton Krueger di Scott Free Productions, Richard Sharkey, Tom Spezialy, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Tim Gable e Isa Dick Hackett sono executive producers. Jonathan van Tulleken (Shogun) è executive producer e regista dei primi due episodi della miniserie Blade Runner 2099.