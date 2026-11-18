

Carlos Alcaraz batte in due set (6-2, 6-4) Daniil Medvedev nel match valido per la seconda giornata del gruppo ‘Ivan Lendl’ delle Atp Finals di Torino e si avvicina alla qualificazione in semifinale. Partita equilibrata per i primi quattro game, poi lo spagnolo prende il largo dopo il primo break dominando il set 6-2. Nel secondo parziale Carlitos strappa presto la battuta al russo ma poco dopo è costretto a chiedere un medical time-out per un problema muscolare alla coscia sinistra. Lo spagnolo viene fasciato dal massaggiatore, torna in campo e mantiene il break di vantaggio (3-1), fino al 6-4 finale dopo un’ora e 9′ di gioco. Nell’altra partita del girone ‘Ivan Lendl’ questa sera Flavio Cobolli affronterà Frances Tiafoe: in caso di sconfitta l’azzurro sarebbe certo dell’eliminazione.