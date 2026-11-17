Home > Foto > William e Kate in India, sul green carpet dell’Earthshot Prize anche i Backstreet Boys: le foto

Il principe William e la principessa Kate sono in India per una visita ufficiale di tre giorni, che rappresenta il primo grande viaggio internazionale della coppia dopo la malattia della principessa. Tra gli appuntamenti principali del tour, i reali partecipano a Mumbai alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, il prestigioso riconoscimento ambientale istituito dallo stesso William nel 2020, che assegna un milione di sterline a ciascuno dei cinque vincitori. Tra gli altri invitati famosi sul green carpet anche i Backstreet Boys, l’attore americano Rami Malek e l’attrice di Bollywood Alia Bhatt.