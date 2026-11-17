L’attesa è finita per i fan della saga di Hunger Games. A New York il cast di “Hunger Games: L’alba della mietitura” ha sfilato sul red carpet della prima mondiale, chiudendo un intenso tour promozionale che nelle ultime settimane ha attraversato quattro continenti.

Dall’Australia all’Europa, passando per l’America Latina e gli Stati Uniti, gli interpreti del nuovo capitolo diretto da Francis Lawrence hanno incontrato il pubblico in città simbolo come Sydney, Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Città del Messico e Los Angeles, alimentando l’attesa per uno dei titoli più attesi della stagione.

L’adattamento cinematografico, firmato dagli sceneggiatori Billy Ray e Michael Lesslie e tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, arriverà nelle sale il 20 novembre e racconterà una nuova fase dell’universo di Panem, ampliando il racconto della celebre saga distopica.

Alla première newyorkese gli applausi sono stati tutti per i protagonisti Mckenna Grace, Joseph Zada e Whitney Peak, che hanno condiviso il tappeto rosso con alcuni volti già noti ai fan del franchise, tra cui Rachel Zegler e Tom Blyth. A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, storici interpreti di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, protagonisti dei film che hanno trasformato Hunger Games in un fenomeno globale.