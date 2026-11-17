L’evento Women in Hollywood di ELLE continua a ritagliarsi un ruolo speciale: quello di celebrare le attrici e le professioniste che stanno contribuendo a definire il presente e il futuro dell’industria dell’intrattenimento.

La serata, ospitata al Four Seasons Hotel Los Angeles di Beverly Hills, ha riunito alcune delle figure più apprezzate del panorama cinematografico e televisivo internazionale. Protagoniste dell’edizione 2026 sono state Carrie Coon, Elizabeth Debicki, Rosalind Eleazar, Julianne Moore, Samantha Morton, Inde Navarrette, Florence Pugh e Penélope Cruz, premiate per il loro talento, la loro influenza artistica e il contributo offerto al mondo dello spettacolo.

Tra incontri, applausi e momenti celebrativi, l’evento ha messo al centro le storie e i successi di donne che, davanti e dietro la macchina da presa, continuano a lasciare un segno significativo nel settore.

A fare gli onori di casa è stata Nina Garcia, direttrice di ELLE, che ha guidato una serata dedicata non solo ai riconoscimenti individuali, ma anche al valore della rappresentanza femminile in un’industria in continua evoluzione.

Più che una semplice premiazione, Women in Hollywood si conferma così un appuntamento che accende i riflettori sui talenti femminili che stanno contribuendo a scrivere alcune delle pagine più interessanti del cinema e della televisione contemporanei.