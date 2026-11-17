Sophie Marceau compie 60 anni. Divenne celebre nel 1980 grazie a Il tempo delle mele, film che la trasformò in un’icona dell’adolescenza. Scelta quasi per caso tra oltre mille candidate dal regista Claude Pinoteau, conquistò il pubblico con il ruolo di Vic Beretton e ottenne poi il César come migliore promessa femminile per Il tempo delle mele 2.

Negli anni successivi si affermò come attrice matura, lavorando con registi di prestigio e recitando in film come Police e Le mie notti sono più belle dei vostri giorni. La fama internazionale arrivò nel 1995 con Braveheart – Cuore impavido, seguita da successi come Anna Karenina e dal ruolo di Elektra King nel film di James Bond Il mondo non basta.

Oltre alla recitazione, Marceau si è dedicata anche alla regia, firmando diversi film tra cui Parlami d’amore. Negli ultimi anni ha continuato a distinguersi in opere più impegnate come È andato tutto bene di François Ozon. Da star adolescente degli anni Ottanta è diventata una delle attrici più rappresentative del cinema francese.