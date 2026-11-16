Visita di 3 giorni in India per William e Kate – Le foto della partita a gully cricket a Mumbai

Il principe William e la principessa Catherine di Gran Bretagna sono arrivati ​​in India per una visita di tre giorni. Il loro arrivo, avvenuto lunedì, segna il primo viaggio all’estero della coppia reale insieme dopo la diagnosi di cancro di Catherine nel 2024. Martedì, a Mumbai, prenderanno parte alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, un’iniziativa ambientale fondata da William che mette in palio 1,3 milioni di dollari per i vincitori impegnati nella lotta al cambiamento climatico. Alla cerimonia presenzieranno ospiti di rilievo, tra cui il giocatore di cricket Sachin Tendulkar e l’attrice Alia Bhatt. La coppia parteciperà inoltre a eventi dedicati al cricket, alla moda e all’industria cinematografica indiana. Mercoledì, a Nuova Delhi, incontreranno il primo ministro indiano Narendra Modi. Kate, come è comunemente chiamata, ha annunciato la remissione dal cancro nel gennaio 2025.