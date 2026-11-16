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lunedì 16 novembre 2026

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Visita di 3 giorni in India per William e Kate – Le foto della partita a gully cricket a Mumbai

Visita di 3 giorni in India per William e Kate – Le foto della partita a gully cricket a Mumbai
Catherine, principessa del Galles, gioca a «gully cricket» (cricket di strada) a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
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Catherine, principessa del Galles, gioca a «gully cricket» (cricket di strada) a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Catherine, principessa del Galles, gioca a «gully cricket» (cricket di strada) a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Catherine, principessa del Galles, gioca a «gully cricket» (cricket di strada) a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Catherine, principessa del Galles, gioca a «gully cricket» (cricket di strada) a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Catherine, principessa del Galles, gioca a «gully cricket» (cricket di strada) a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Il giocatore di cricket indiano Sachin Tendulkar (a sinistra) parla con il principe William e Catherine, principessa del Galles, durante la loro visita a Ballard Estate per una partita improvvisata di "gully cricket" a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Il principe William gioca a cricket di strada a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Il giocatore di cricket indiano Sachin Tendulkar, a sinistra, conversa con il principe William e Catherine, principessa del Galles, durante la loro visita a Ballard Estate per una partita di "gully cricket" a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Il giocatore di cricket indiano Sachin Tendulkar, a sinistra, accoglie il principe William e Catherine, principessa del Galles, al loro arrivo a Ballard Estate – zona di Mumbai, in India, nota per le partite di cricket improvvisate per strada – lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)
Catherine, principessa del Galles, parla con alcuni bambini dopo aver giocato a «gully cricket» a Ballard Estate, a Mumbai, in India, lunedì 16 novembre 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Il principe William e la principessa Catherine di Gran Bretagna sono arrivati ​​in India per una visita di tre giorni. Il loro arrivo, avvenuto lunedì, segna il primo viaggio all’estero della coppia reale insieme dopo la diagnosi di cancro di Catherine nel 2024. Martedì, a Mumbai, prenderanno parte alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, un’iniziativa ambientale fondata da William che mette in palio 1,3 milioni di dollari per i vincitori impegnati nella lotta al cambiamento climatico. Alla cerimonia presenzieranno ospiti di rilievo, tra cui il giocatore di cricket Sachin Tendulkar e l’attrice Alia Bhatt. La coppia parteciperà inoltre a eventi dedicati al cricket, alla moda e all’industria cinematografica indiana. Mercoledì, a Nuova Delhi, incontreranno il primo ministro indiano Narendra Modi. Kate, come è comunemente chiamata, ha annunciato la remissione dal cancro nel gennaio 2025.

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