I tennisti Harri Heliovaara e Henry Patten premiati numeri 1 del mondo di fine stagione alle ATP finals – Le foto della premiazione

Harri Heliovaara e Henry Patten hanno conquistato per la prima volta il riconoscimento di Year-End ATP Doubles No. 1 presented by PIF, ovvero di numeri 1 del ranking ATP di doppio a fine anno.

Il finlandese Heliovaara e il britannico Patten si erano qualificati per le Nitto ATP Finals in ciascuna delle ultime due stagioni.

La coppia numero 1 di fine anno ha conquistato cinque titoli in questa stagione, trionfando ad Adelaide, Doha, Dubai, Madrid e Wimbledon. Ha inoltre raggiunto le semifinali del Rolex Paris Masters e ora è attesa dalle Nitto ATP Finals.