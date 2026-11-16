Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond, diventando il settimo attore a interpretare l’iconica spia britannica e il primo dopo l’acquisizione del celebre franchise cinematografico da parte di Amazon MGM. La scelta di Pattinson, resa nota lunedì, giunge durante la più lunga pausa nella storia di 007 e pone fine ad anni di incessanti speculazioni su chi avrebbe ereditato il ruolo da Daniel Craig. L’annuncio arriva a cinque anni da ‘No Time to Die’ (2021), il primo film nei 64 anni di storia cinematografica di Bond a concludersi con la morte del personaggio. Ma 007 rinascerà, ancora una volta, nel ventiseiesimo film della saga, che sarà diretto da Denis Villeneuve.
007, Robert Pattinson sarà nuovo il nuovo James Bond: succede a Daniel Craig
Seguici su
© Riproduzione Riservata