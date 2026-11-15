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domenica 15 novembre 2026

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Serie C, Ronaldinho torna in campo a 46 anni in Ravenna-Forlì

Serie C, Ronaldinho torna in campo a 46 anni in Ravenna-Forlì
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
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Standing ovation per il brasiliano

Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Il giocatore del Ravenna Ronaldinho in campo durante la partita di calcio di Serie C contro il Forlì allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

E’ durato poco più di 45 minuti il ritorno in campo a 46 anni di Ronaldinho, il fuoriclasse brasiliano ha giocato tutto il primo tempo con il Ravenna nel match contro il Forlì valido per il campionato di Serie C. Inizialmente l’ex Milan avrebbe dovuto giocare solo mezzora, ma alla fine è rimasto in campo per tutto il primo tempo. Ronaldinho è entrato anche nelle due azioni più pericolose del Ravenna: prima con un assist su angolo per un colpo di testa di Donati sventato dal portiere, poi con un pallone ben lavorato al limite dell’area da cui è nata poi l’azione del gol del momentaneo vantaggio del Ravenna con Donati. Alla fine del primo tempo standing ovation dello stadio Benelli, con Ronaldinho che ha effettuato un giro del campo per salutare tutti i tifosi presenti.

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