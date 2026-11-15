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domenica 15 novembre 2026

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Praga, 350mila in piazza contro la riforma dei media pubblici volutal da governo ceco

Praga, 350mila in piazza contro la riforma dei media pubblici volutal da governo ceco
Manifestanti in piazza a Praga contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)
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Per i manifestanti il progetto comprometterebbe l’indipendenza delle testate

Manifestanti in piazza a Praga contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)
Manifestanti in piazza a Praga contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)
Manifestanti in piazza a Praga contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)
Manifestanti in piazza a Praga sventolano bandiere contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)
Manifestanti in piazza a Praga contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)
Manifestanti in piazza a Praga sventolano bandiere contro la riforma dei media pubblici ( Foto Michal Turek/Associated Press/LaPresse)

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza domenica a Praga per protestare contro il progetto del governo guidato dal miliardario Andrej Babiš di riformare il finanziamento dei media pubblici. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione nel parco Letná hanno partecipato circa 350mila persone. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza domenica a Praga per protestare contro il progetto del governo guidato dal miliardario Andrej Babiš di riformare il finanziamento dei media pubblici. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione nel parco Letná hanno partecipato circa 350mila persone. 

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