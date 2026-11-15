Praga, 350mila in piazza contro la riforma dei media pubblici volutal da governo ceco

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza domenica a Praga per protestare contro il progetto del governo guidato dal miliardario Andrej Babiš di riformare il finanziamento dei media pubblici. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione nel parco Letná hanno partecipato circa 350mila persone. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza domenica a Praga per protestare contro il progetto del governo guidato dal miliardario Andrej Babiš di riformare il finanziamento dei media pubblici. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione nel parco Letná hanno partecipato circa 350mila persone.