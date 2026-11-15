Perù, il Papa visita il santuario di San Toribio e assiste a danze tradizionali

“Provo una profonda gioia per essere qua con voi. Quanto ho desiderato che arrivasse questo momento! Mentre venivo qui, mi sono tornati in mente tanti ricordi degli anni nei quali il Signore mi ha affidato la cura di questa cara diocesi. Tra quelli, ce n’è uno che custodisco in modo speciale: la notte prima dell’inizio del mio ministero come vescovo di Chiclayo”. Lo ha detto Leone XIV nel suo discorso all’incontro di preghiera al Santuario di San Toribio, nella diocesi di Chiclayo che era stata per molti anni la sua diocesi, in Perù.