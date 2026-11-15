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domenica 15 novembre 2026

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Perù, il Papa visita il santuario di San Toribio e assiste a danze tradizionali

Perù, il Papa visita il santuario di San Toribio e assiste a danze tradizionali
Papa Leone XIV arriva al santuario dedicato al santo a Zana accolto dai fedeli (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)
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Prevost:: “Profonda gioia essere qui con voi”

Papa Leone XIV arriva al santuario dedicato al santo a Zana accolto dai fedeli (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)
Papa Leone XIV partecipa a un incontro con la comunità cattolica a Zana (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)
Papa Leone XIV assiste ale danze tradizionali (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)
Papa Leone XIV arriva al santuario dedicato al santo a Zana accolto dai fedeli (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)
Papa Leone XIV arriva al santuario dedicato al santo a Zana accolto dai fedeli (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)
Papa Leone XIV arriva al santuario dedicato al santo a Zana accolto dai fedeli (Foto/ Rodrigo Abd /Associated Press/LaPresse )
Papa Leone XIV arriva al santuario dedicato al santo a Zana accolto dai fedeli (Foto/ Andrew Medichini/Associated Press/LaPresse)

 “Provo una profonda gioia per essere qua con voi. Quanto ho desiderato che arrivasse questo momento! Mentre venivo qui, mi sono tornati in mente tanti ricordi degli anni nei quali il Signore mi ha affidato la cura di questa cara diocesi. Tra quelli, ce n’è uno che custodisco in modo speciale: la notte prima dell’inizio del mio ministero come vescovo di Chiclayo”. Lo ha detto Leone XIV nel suo discorso all’incontro di preghiera al Santuario di San Toribio, nella diocesi di Chiclayo che era stata per molti anni la sua diocesi, in Perù.

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