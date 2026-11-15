Atp Finals 2026, il Premio Giulio Onesti al tennis italiano: c’è anche Sinner – Le foto

Il tennis italiano è stato celebrato all’Inalpi Arena di Torino, dove hanno preso il via le Atp Finals 2026, col Premio Giulio Onesti. A rappresentare gli azzurri c’era anche Jannik Sinner, accolto con un boato dal pubblico. Col campione, che non prende parte al torno per problemi fisici, c’erano anche il capitano dell’Italia Filippo Volandri e il presidente della Fitp Angelo Binaghi. La prima partita di oggi è Zverev-Jodar, mentre Flavio Cobolli esordirà domani, lunedì 16 novembre.