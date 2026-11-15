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domenica 15 novembre 2026

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Atp Finals 2026, il Premio Giulio Onesti al tennis italiano: c’è anche Sinner – Le foto

Atp Finals 2026, il Premio Giulio Onesti al tennis italiano: c’è anche Sinner – Le foto
Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, Jannik Sinner e Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana, ricevono il Premio Giulio Onesti a nome del tennis italiano presso l’Inalpi Arena di Torino, (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
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Jannik Sinner e Filippo Volandri attendono la cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Angelo Binaghi, Jannik Sinner e Filippo Volandri attendono la cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
L'ingresso di Jannik Sinner alla cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Angelo Binaghi e Jannik Sinner attendono la cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Jannik Sinner e Filippo Volandri attendono la cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Jannik Sinner e Filippo Volandri attendono la cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, Jannik Sinner e Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana, ricevono il Premio Giulio Onesti a nome del tennis italiano presso l'Inalpi Arena di Torino, (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Franco Carraro e Luciano Buonfiglio e Jannik Sinner alla cerimonia di premiazione del Premio Giulio Onesti all'Inalpi Arena a Torino (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)
Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, Jannik Sinner e Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana, ricevono il Premio Giulio Onesti a nome del tennis italiano presso l'Inalpi Arena di Torino, (Foto Marco Alpozzi/Lapresse)

Il tennis italiano è stato celebrato all’Inalpi Arena di Torino, dove hanno preso il via le Atp Finals 2026, col Premio Giulio Onesti. A rappresentare gli azzurri c’era anche Jannik Sinner, accolto con un boato dal pubblico. Col campione, che non prende parte al torno per problemi fisici, c’erano anche il capitano dell’Italia Filippo Volandri e il presidente della Fitp Angelo Binaghi. La prima partita di oggi è Zverev-Jodar, mentre Flavio Cobolli esordirà domani, lunedì 16 novembre.

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