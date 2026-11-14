SpaceX, le immagini del lancio del mega-razzo Starship dal sito di Starbase in Texas

Il tentativo di SpaceX di recuperare l’intera Starship sulla piattaforma di lancio è stato vanificato venerdì da un malfunzionamento del booster, che è finito in acqua. Il veicolo spaziale è comunque entrato in orbitai. L’azienda di Elon Musk ha dovuto ridimensionare le proprie aspettative quando la prima parte della doppia operazione di recupero è fallita. Invece di tornare alla piattaforma in Texas dopo il decollo, il booster del primo stadio è finito nel Golfo del Messico a seguito di un’interruzione automatica della missione. Ecco alcuni scatti delle operazioni.